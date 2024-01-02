مدرب الزمالك يصحح أخطاء اللاعبين خلال فترة توقف الدوري

صحح معتمد جمال مدرب الزمالك، الأخطاء للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، بملعب النادي في ميت عقبة، وخاصة مع لاعبي خط الدفاع .

وقسم معتمد اللاعبين إلي مجموعتين في مران اليوم لتنفيذ بعض الجمل الفنية وبعض الفقرات الأخري على هامش مران اليوم .

ويشارك فريق الزمالك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

يذكر أن الزمالك ينافس على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .