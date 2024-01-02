"عقره كلب".. حجز محاكمة شاب أصاب طالبا بعاهة في الأميرية لجلسة 23 يناير

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، لجلسة 23 يناير الجارى.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة.

وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة مما أدى لإصابته، ونقله إلى المستشفى للعلاج، وتم القبض على المتهم.