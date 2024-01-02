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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تامر عبدالحميد يكشف أسباب استقالته من منصبه في الزمالك

تامر عبدالحميد
تامر عبدالحميد
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كشف تامر عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أسباب استقالته من منصبه في نادي الزمالك، كمديرا لقطاع الاستثمار والأكاديميات الخارجية والتجهيزي.

وأشار تامر عبدالحميد، إلى أن أسباب استقالته من منصبه في الزمالك، ترجع إلى عدم اتفاقه مع سياسة مجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة حسين لبيب، بعد قيام المجلس بتوجيه الشكر لعدد من موظفي القطاع دون علمه بحجة توفير النفقات.

وكان تامر عبد الحميد، قد كتب عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «بعد اجتماعي مع الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، منذُ أكثر من أسبوعين، وعدم التَّوصُّل إلي رؤية للاستمرار في العمل تَخدِم نادي الزمالك، أعلن رحيلي كمدير لقطاع الاستثمار والأكاديميات الخارجية والتجهيزي».

وأضاف: «متمنيا لهم التوفيق، وسأظل مساندا وداعما لكيان نادي الزمالك من الخارج كابن من أبنائه على مدار 42 عاما داخل جدرانه، عاش الزمالك بجمهوره وأبنائه المخلصين».

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