ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الشباب والرياضة» تنفذ دورات تدريبية بمبادرة «علمني حرفة» في شمال سيناء

«الشباب والرياضة»
«الشباب والرياضة» تنفذ دورات تدريبية بمبادرة «علمني حرفة» في
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل مديرية الشباب والرياضة، دوراتها لتدريب الشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها بمركز شباب مدينة العريش بمتابعة وتنفيذ اماني عبدالعظيم مدير ادارة تمكين الشباب وفريق عمل المركز.
وقال "ايهاب حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، كانت واضحة بشأن المساهمة الفعالة والقوية للوزارة في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.
وأكد وكيل وزارة الشباب، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.
كما  أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة العريش تمكين الشباب سيناء وزير الشباب والرياضة مركز شباب مدينة العريش