«الشباب والرياضة» تنفذ دورات تدريبية بمبادرة «علمني حرفة» في شمال سيناء

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 12:00 م

تواصل مديرية الشباب والرياضة، دوراتها لتدريب الشباب والفتيات على استغلال المهارات، والتقنيات الحديثة، في إيجاد فرص عمل من خلال مشروعات صغيرة يقومون بها بمركز شباب مدينة العريش بمتابعة وتنفيذ اماني عبدالعظيم مدير ادارة تمكين الشباب وفريق عمل المركز.

وقال "ايهاب حسن عبد الوهاب" وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء ، إن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، كانت واضحة بشأن المساهمة الفعالة والقوية للوزارة في مجالات الأنشطة الشبابية المدمجة بخلق فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة بمراكز الشباب.

وأكد وكيل وزارة الشباب، أن هذه الدورات تأتي في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب والاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

كما أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الاهتمام بنشر ثقافة العمل الحر وتدريب الشباب علي المشروعات الصغيرة وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل.