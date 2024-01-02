رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مجمع السويس الطبي

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر التابعين للهيئة في محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك استعدادًا لافتتاحهما.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا لتحقيق أحلام المصريين في التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي بشهادات دولية.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، الأقسام المختلفة بمجمع السويس الطبي، من الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات والرعايات المركزة والمناظير والأشعة والمعامل وسكن الأطباء والتمريض وغيرها، كما تفقد العيادات المختلفة بوحدة طب أسرة أكتوبر، من عيادات الإسعافات الأولية، وطب الأسرة، وأمراض "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية"، والتسجيل الإلكتروني للملفات الطبية، وغرف المعمل، والصيدلية.

واطمأن الدكتور أحمد السبكي، على جودة الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال فترة التشغيل التجريبي في مجمع السويس الطبي ووحدة طب أسرة أكتوبر، كما استطلع آراء المرضى حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، وحرص على التحدث مع مقمي الخدمة من الأطقم الطبية والإدارية مشددًا على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين وبأعلى جودة عالمية وفقًا لاستراتيجية الهيئة.

وتابع السبكي، الالتزام ببرامج التدريب الإلزامية والتخصصية للأطقم الطبية والإدارية والفنية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالسويس، والميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، لضمان كفاءة وجودة وسرعة الأداء، ونوه إلى تقديم 31،235 ألف خدمة طبية للمواطنين حتى الآن بمجمع السويس الطبي، إضافة إلى 600 عملية جراحية متقدمة خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع، ولافتًا إلى التزام الهيئة بدورها الاستراتيجي في توفير خدمات الرعاية الصحية وفقًا للمعايير العالمية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأشار السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة، وأن فاتورة تكلفة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه شملت البنية التحتية للمنشآت الصحية وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية.

ولفت السبكي، إلى تسجيل أكثر من نصف مليون مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، بما يمثل أكثر من 65% من المواطنين المستهدف تسجيلهم من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إطلاق مبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأكد السبكي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين، وتعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتابع: أن الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية هي المحرك الرئيسي للتطوير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

IMG-20240101-WA0025

IMG-20240101-WA0024

IMG-20240101-WA0017

IMG-20240101-WA0018

IMG-20240101-WA0020

IMG-20240101-WA0019

IMG-20240101-WA0021

IMG-20240101-WA0022