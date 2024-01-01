الجيش الروسي يشن قصفا على 15 منطقة في إقليم خاركيف

الإثنين 01/يناير/2024 - 09:55 م

أكد أوليه سينيهوبوف، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم "خاركيف" في أوكرانيا، أن الجيش الروسي شن قصفًا على ما يقرب من 15 منطقة في الإقليم بالمدفعية وقذائف الهاون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وصرح المسؤول الأوكراني لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، بأن "القصف الروسي استهدف مناطق متعددة، بما في ذلك منطقتي فيترينارن وكوزاتشا لوبان في إقليم خاركيف، وكذلك بلدات أخرى في مناطق تشوهيف وكوبيانسك".

وأوضح سينيهوبوف: "تم رصد 15 هجومًا على هذه المناطق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تصدت قواتنا لـ 22 هجومًا في مناطق سينكيفكا وبتروبافليفكا".

وأشار إلى أن الجيش الروسي قصف منطقة كوزاشا لوبان في خاركيف، ما أدى إلى الحاق أضرار بمنزل دون ورود تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.