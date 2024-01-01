رائد العزاوي: هناك وعي من القيادات العربية بعدم تقبل فكرة تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور رائد العزاوي، رئيس مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن المجتمع الدولي يقف على المسرح عاريا أمام المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، مؤكدا أن كل الشعب الفلسطيني يعاني حاليا في جميع المناطق حتى في الضفة الغربية.

وأكمل العزاوي، في لقاء تلفزيوني له عبر قناة الغد العربي، أن الولايات المتحدة الامريكية لديها حلفاؤها الذين يتوافقون مع مشروع نتنياهو الذي يميل إلى اليمين المتطرف، وهذا واضح جدا مع توقف الدعوات الإيجابية، مؤكدا أنه كان يجب على الأقل وقف إطلاق النار خلال رأس السنة، وأن الحقيقة المرة والمشكلة الكبرى هي أن صناع القرار في الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يتوافقون مع نتنياهو واليمين المتطرف في أفكارهم.

واردف رئيس مركز الأمصار، أن صانع القرار في أميركا وفي إدارة بايدن بدا واعيا أن هناك رد فعل كبير من العرب ومن الجانب العربي في مقدمتها مصر والأردن، وممثلة برؤية خليجية تتقدمها المملكة العربية السعودية، مفهومها أن العرب لن يكررون ولن يقبلون بتكرار سيناريو عام 48.

وتابع العزاوي، أن فكرة تهجير أهالي غزة، أو حتى سفر أبناء أهالي غزة إلى الخارج واستيعابهم من قبل دول أوروبية مرفوض تماما لدى الجميع، بداية من العرب بكافة اتجاهاتهم وحتى أبناء فلسطين وغزة بأنفسهم، قائلًا: هناك وعي من القيادات العربية بعدم تقبل فكرة تهجير الفلسطينيين.