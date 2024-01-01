مطار العريش الدولي يستقبل طائرتين سعودية وإماراتية المساعدات الفلسطينية

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الاثنين، طائرتين سعودية واماراتية للمساعدات الإنسانية بقطاع غزة.

وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء الدكتور خالد زايد إن الطائرة السعودية تحمل علي متنها 24 طنا من المواد الطبية والغذائية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أما الطائرة القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل على متنها 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية.

وأضاف أن فريق التطوع بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء يقوم بإفراغ محتويات الطائرتين تمهيدًا لنقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش لإدخالها تباعًا إلى قطاع غزة.

وأكد أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى اليوم بلغت 362 طائرة حملت علي متنها نحو 11 ألف طنً من المساعدات المتنوعة.