جثة و5 مصابين في سقوط كمرة خرسانية من محور المشير كمال عامر ببولاق الدكرور.. صور

لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين جراء سقوط “كمرة خرسانية” من محور المشير كمال عامر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بسقوط "كمرة خرسانية" أثناء تركيبها وحدوث انهيار في جزء من سور المحور، نتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 5 أخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.