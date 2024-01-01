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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

جثة و5 مصابين في سقوط كمرة خرسانية من محور المشير كمال عامر ببولاق الدكرور.. صور

موقع الحادث
موقع الحادث
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لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب 5 آخرين جراء سقوط “كمرة خرسانية” من محور المشير كمال عامر بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا بسقوط "كمرة خرسانية" أثناء تركيبها وحدوث انهيار في جزء من سور المحور، نتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 5 أخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

5 مصابين إصابة 5 أخرين النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور صرع شخص قسم شرطة بولاق الدكرور لقي أحد الأشخاص مصرعه محور المشير كمال عامر محور المشير مديرية امن الجيزة وإصابة 5 أخرين مصرع شخص نقل المصابين محافظة الجيزة