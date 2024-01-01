ads
الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بقتل خفير في السلام

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهمين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل خفير بدائرة القسم.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بالعثور علي جثة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته، وإصابة شقيقه، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم، اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث فى ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اشتراك إرتكاب اتخاذ الإجراءات القانونية العثور على جثة