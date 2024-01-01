تجديد حبس المتهمين بقتل خفير في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس المتهمين ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل خفير بدائرة القسم.

وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بالعثور علي جثة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته، وإصابة شقيقه، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم، اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.

ونجح رجال المباحث فى ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.