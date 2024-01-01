مصر تفعل تأشيرة الدخول المتعددة في 121 بعثة خارجية

أعلنت وزارة السياحة والاثار عن إقرار عدد من التسهيلات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة الوافدة من الأسواق المختلفة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأكدت الوزارة، بدء تفعيل تأشيرة الدخول متعددة السفرات والصالحة لمدة خمس سنوات، بقيمة ٧٠٠ دولار أمريكي وتسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز تسعين يوما في السفرة الواحدة، مشيرة إلى أن تلك التأشيرة تتوافر لدى ١٢١ بعثة مصرية بالخارج، وذلك بناءً على الخطاب الوارد من وزارة الخارجية.

وتابعت الوزارة، بأن البعثات المصرية بالدول العربية وتضمن الرياض- جده- جيبوتي - أبوظبي- دبي - المنامة - مسقط - الرباط - بور سودان - الجزائر - أربيل - الدوحة - بني غازي- الاردن - العقبة - بيروت - الكويت - بغداد - تونس- نواكشوط .

ولدى البعثات المصرية بالدول الافريقية "أديس أبابا- أبوجا- كمبالا - لوساكا - واجادوجو - أبيدجان - ليبرفيل ندجامينا- بريتوريا - نيروبي - نيامي - أكر - مونروفيا- ليلونغوي- كيجالي- كوناكري - هراري- فريتاون - بوجومبورا".

وفيما يخض البعثات المصرية بالدول الأوروبية: "بوخارست - ستوكهولم- وارسو - فيينا - ميلانو فرانكفورت - برلين - دبلن - لاهاي - بلجراد -فاليتا - مدريد - كوبنهاجن - بييريفان - زغرب - براغ- سراييفو هلسنكي- موسكو - براتيسلافا - أوسلو - لوبليانا - بودابست - لشبونة- روما- نيقوسيا - اثينا- هامبورجر- باكو- انقرة- اسطنبول - تيرانا- صوفيا - بروكسل - مارسيليا".

اما عن دول الامريكتين شملت "أوتاوا - مونتريال - واشنطن - نيويورك - هيوسن - شيكاغو- لوس أنجلوس- كراكاس- كتيو- بوينوس أيريس- ريودي جانيرو- ليما - بوجوتا - مونتيفيديو- برازيليا- هافنانا - ميكسيكوسيتي".

وعن البعثات لدى الدول الاسيوية فكانت: "نور سلطان-مانيلا- هانوي- يانجون طوكيو - بانكوك -هونج كونج- طهران جاكارتا- سول - بكين- ملبورن - سيدني - كانبرا -مومباي - شنغهاي - سنغافورة- كوالالمبور- كولومبو.