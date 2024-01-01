مران الزمالك.. معتمد جمال يمنح ثلاثي المنتخب راحة

منح معتمد جمال مدرب الزمالك، الثلاثي، محمد صبحي وأحمد مصطفى زيزو وأحمد فتوح، راحة من تدريب اليوم الإثنين، وذلك بعد انضمامهم لقائمة المنتخب الوطني الأول، ولتجنب تعرضهم للإجهاد أو الإصابات .

وعلى هامش مران اليوم الإثنين، خاض اللاعبين تقسيمة فنية قوية شهدت ظهور أكثر من لاعب بشكل مميز .

يذكر أن فريق الكرة الأول بالزمالك يشارك في بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، وهما بطولة الوحدة الإماراتي، وتشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير الجاري، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.

وينافس الزمالك على أكثر من بطولة هذا الموسم، أبرزهم كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي يتصدر الفريق الأبيض فيها مجموعته الثانية وضمن التأهل للدور ربع النهائي .