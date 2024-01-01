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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة  فى حادث تصادم بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقى شخص مصرعه فيما أصيب إثنان آخرين من عائلة واحدة اليوم الإثنين  فى حادث تصادم دراجة بخارية كانو يستقلونها مع مقطورة على طريق المنيل الستامونى فى محافظة الدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم على طريق المنيل الستامونى بين دراجة بخارية ومقطورة ووجود متوفى ومصابين .

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يستقلها ثلاث اشخاص من عائلة واحده ومقطورة جرار .

فيما أسفر الحادث عن مصرع مناع سامى السماحى ٣٥ عاما وإصابة كلا من نجلى عمه محمد بدير السماحى45 عاما وشندى مناع السماحى 55 عاما وجميعهم مقيمين السعدية البحرية التابعة لمركز بلقاس بإصابات متفرقة وكسور .

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلقاس والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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