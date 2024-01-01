بالصور.. جماهير الاتحاد السكندري تزحف وراء فريقها لمباراة الداخلية في الدوري

حرصت جماهير الاتحاد السكندرى ،لحضور مباراة فريقها أمام الداخلية ،والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الإثنين ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ومن جانبها ،وفرت إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،اتوبيسات لنقل جماهيره لملعب إستاد السويس ،لمؤازرة فريقها أمام الداخلية في موقعة اليوم .

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،ضيفاً على نظيره الداخلية في الرابعة عصر اليوم الإثنين ،على ملعب استاد السلام ،ضمن منافسات الجولة رقم ١١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

ويدخل زعيم الثغر اللقاء ،طامعا في التواجد في المربع الذهبي ،وحصد الثلاث نقاط ،والعودة إلى الإسكندرية بنقاط اللقاء ،بينما

يسعى فريق الداخلية بقيادة هيثم شعبان ،لتصحيح المسار وتحقيق نتيجة إيجابية عدد من الهزائم ووجود الفريق في دائرة الخطر .

يحتل الداخلية المركز ال17 قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط

بينما الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة، ويفصله 4 نقاط فقط عن المتصدر فريق زد، وفريق إنبي.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة للحكم "مصطفى عثمان" حكم ساحة ويعاونه أحمد عبدالغني وشهاب راشد ؛ وحكم رابع عاطف حسين ،وعلى تقنية الفيديو محمد الحنفي ومحمد يوسف .