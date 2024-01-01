بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

شهد طريق المنصورة شربين أمتك قرية محلة انجاق فى محافظة الدقهلية اليوم الإثنين حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل.أمام قرية محلة إنجاق التابعة للمركز ووجود مصابين .

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارتين نتيجة محاولة لهما تخطى الآخر .

فيما أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: هيام السيد السيد 51 عامًا ومقيمة بقرية البدالة التابعة لمركز المنصورة وهانم محمد محمد 49 عامًا ومقيمة قرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة وحلاوتهم شوكت عبدالرحيم 45 عامًا و مقيمة بقرية بساط التابعة لمركز شربين ومحمود أسامة محمود 29 عامًا ومقيم بقرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة.

فيما جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم وتم رفع اثار الحادث وفتح الطريق .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.