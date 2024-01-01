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الإثنين 01 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بسوهاج بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح

ضبط أحد الأشخاص بسوهاج
ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين
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تمكنت  جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (بعض المواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها . 
 بالفحص تبين صحة الواقعة، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها .
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية مكافحة جرائم الأموال العامة