أول يوم بريكس.. انضمام مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران رسميا.. وموقف غامض من الأرجنتين

تستعد مصر لتصبح عضوا رسميا في منظمة البريكس، بدءا من اليوم الأول من يناير 2024 وفقا لقرار المنظمة المعلن في أغسطس الماضي، خلال القمة التي عقدت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وأعلنت منظمة البريكس انضمام ستة دول هي مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران، بالإضافة إلى الأرجنتين، إلا أن الرئيس المنتخب خافيير مايلي أعلن رفضه الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

موقف غامض من الأرجنتين

وكان الرئيس الأرجنتيني مايلي، أعلن الجمعة الماضية 29 ديسمبر 2023 عن رغبته في مقابلة زعماء منظمة البريكس، على الرغم أنه انتقدهم من قبل ووصف رؤساء الصين والبرازيل بـ"الشيوعيين" وإنه يفضل تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة.

الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي

ويعتبر الرئيس الأرجنتيني أن إسرائيل والولايات المتحدة حلفاؤه بحسب تصريحاته في العاشر من ديسمبر المنصرم.

30 دولة ترغب في الانضمام لبريكس

وقبل إعلان انضمام الدول الجديدة كانت بريكس تضم كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في وقت سابق إن حوالي 30 دولة حول العالم تسعى للانضمام إلى منظمة بريكس.

وقال مبعوث جنوب أفريقيا إلى بريكس إن عضوية مجموعة المكونة من دول الأسواق الناشئة من المقرر أن تتضاعف، حيث ستنضم المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا ومصر إلى صفوفها في الأول من يناير.

ودعا الأعضاء الحاليون، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في أغسطس الماضي، ست دول أخرى للانضمام إلى مجموعتهم، مما أدى إلى ربط بعض أكبر منتجي الطاقة على الكوكب مع بعض أكبر المستهلكين بين الدول النامية.

تأسيس منظمة بريكس

وتمت صياغة مصطلح "بريك" في عام 2001 من قبل الاقتصادي الشهير جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة جولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين.

وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلًا للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام. وعقدت المجموعة أول قمة لقادتها في عام 2009 ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف "S".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله هذا الأسبوع إن نحو 30 دولة ترغب في إقامة علاقات مع الكتلة.

وقال وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار في نوفمبر الماضي، إن نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستسعى إلى أن تصبح عضوا في مجموعة البريكس خلال العامين المقبلين.

وباستثناء الهند، كان أداء مجموعة البريكس أقل من أداء نظيراتها في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية، وفقا لبلومبرج إنتليجنس.