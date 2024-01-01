تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين الموافق 1 من يناير 2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها الدوري الانجليزي، والدورى المصرى.
* الدوري الإنجليزي الممتاز:
10:00 ليفربول × نيوكاسل يونايتد
*الدورى المصرى الممتاز:
04:00 الداخلية × الاتحاد السكندري
07:00 المصري البورسعيدي × الإسماعيلي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف نيوكاسل والإسماعيلي يحل ضيفا على المصري
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تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين الموافق 1 من يناير 2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها الدوري الانجليزي، والدورى المصرى.
تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين الموافق 1 من يناير 2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها الدوري الانجليزي، والدورى المصرى.