تشاهدون اليوم.. ليفربول يستضيف نيوكاسل والإسماعيلي يحل ضيفا على المصري

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الاثنين الموافق 1 من يناير 2024، حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها الدوري الانجليزي، والدورى المصرى.



* الدوري الإنجليزي الممتاز:

10:00 ليفربول × نيوكاسل يونايتد



*الدورى المصرى الممتاز:

04:00 الداخلية × الاتحاد السكندري

07:00 المصري البورسعيدي × الإسماعيلي

