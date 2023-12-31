بالصور.. توافد الأقباط لحضور قداس عيد الميلاد بالعاشر من رمضان

شهدت كنائس مدينة العاشر من رمضان قداس عيد الميلاد، وتوافد جمع كبير من الأخوة المسيحيين بصحبة أطفالهم؛ لحضور الاحتفال بعيد الميلاد، فيما حرص أغلب الحضور على اصطحاب أطفالهم.

واشهدت كنائس "الإنجيلية" و"مار جرجس" و"السيدة العذراء" و"الكاثوليكية" بمدينة العاشر من رمضان، حضورًا بارزًا للشباب والفتيات، وسط تعزيزات وتأمينات مُكثة أمام وبمحيط الكنائس.

وشارك في القداس الأب يوحنا مينا، راعي كنيسة الملاك ميخائيل الكاثوليكية بالعاشر من رمضان، والقس إسحاق وليم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعاشر من رمضان، والأب جوارجيوس والقمص فيلبس، راعي كنيسة مارجرجس بالعاشر من رمضان.

قداس عيد الميلاد بالعاشر من رمضان

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