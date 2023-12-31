رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك بحضور احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة

بدأت احتفالات الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، برأس السنة الميلادية، بمقر الكنيسة بشارع كيلوباترا، حيث يتضمن الاحتفال برنامج تسبيح وصلاة بقيادة الشيخ سامر الضعيف، والمرنمة رندا عريضة بصحبة فريق ترانيم الكنيسة

يشارك بالحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس يوسف سمير راعي الكنيسة الدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، وعدد من قساوسة الكنيسة ، كما يشارك بالحضور أيضًا عدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي كالمعتاد كل عام.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة أيضا احتفال الشكر والترنيم مع فريق ترانيم الحياة الأفضل؛ وذلك غدا الإثنين 1 يناير 2024 وفي تمام الساعة 7:30 مساءً.

الجدير بالذكر أن الكنائس الإنجيلية تحتفل حول محافظات الجمهورية بجميع مذاهبها الـ"١٨"، مساء اليوم حتى منتصف الليل برأس السنة الميلادية وسط تسبيحات الميلاد المجيدة.

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