الدوري الإنجليزي.. فولهام يزيد أوجاع أرسنال بثنائية ويحرمه من الصدارة

قلب فولهام الطاولة على أرسنال، وفاز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب كرافن كوتيج، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ أرسنال المباراة بشكل قوي، وتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحاول فولهام العودة إلى المباراة، وتمكن من إدراك التعادل عن طريق راؤول خيمينيز في الدقيقة 29، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، واصل فولهام ضغطه، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق بوبي دي كوردوفا في الدقيقة 70، وحاول أرسنال العودة إلى المباراة، ولكن محاولاته لم تثمر عن أي هدف.

في حين عزز فولهام موقفه في جدول الترتيب، أما أرسنال، فقد واصل تراجعه في النتائج، حيث خسر في آخر مباريتين وتراجع للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، حيث يتواجد في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

