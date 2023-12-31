شبكة إذاعة الشرق الأوسط تحتفل برأس السنة الميلادية

تحتفل إذاعة الشرق الأوسط برأس السنة الميلادية ليوم الأحد، الموافق31 ديسمبر، وتتضمن الفترات والبرامج التالية:

2023 ولا أي 20

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات متنوعه عن اختيار الضيف والمستمعين لاحداث فنية حدثت من 2020 الي 2023​ ويركز كل ضيف علي عمل معين صدر خلال هذه السنوات من أفلام مسلسلات او أغنيات كان لها ذكري خاصة معهم.

أخضر وأحمر

فترة مفتوحة تتضمن الوان زينة راس السنة من خلال لقاءات مع المستمعين والنجوم عن الأشياء التي تتنهي بانتهاء العام والاشياء التي تستمر لعام جديد يعطي الضيف الأخضر للاعمال التي سياخذها معه في 2024 والضوء الأحمر للاعمال التي ستتوقف بنهاية 2023

مخصماك وهاصالحك

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين عن تسوية الخلافات الموجوده بين أي طرفين خلال 2023 ومن الذي يبدا بالصلح من الطرفين مع إذاعة أغاني اهداء من خلال كل طرف للاخر

مع النجوم

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع خبراء الأبراج، عن اخبار وأوضاع كل برج من الأبراج بين العام المنتهي والعام القادم والتوقفات بين الأبراج وبعضها

انا المذيع

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين عن ماذ لو كنت مذيع في 2024 وما هي فكرة البرامج التي ستقدمها ومن الضيوف التي ستكون في هذه البرامج

تقول لمين

فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين عن رسائل 2024 يرسلها الضيف لمين ومضمونها ها يكون ايه

نجوم 2023 – 2024

لقاءات متنوعه مع نجوم الفن والدرما والغناء عن أعمالهم الفنية خلال 2023 واهم المسلسلات والأفلام خلال العام بالإضافة الي مشاركة المستمعين لاختيار الاعمال والنجوم المتميزة خلال العام والوجوه الجديدة والشباب المشاركين في هذه الاعمال

حصاد 2023

فترة مفتوحة تتضمن اهم الاحدث والإنجازات التي حدثت خلال 2023 في المجالات الاقتصادية – السياسية واهم الظواهر الفنية في عام 2023

2024 الوان سكوب

فترة مفتوحة نتخيل فيها السنه علي انها فيلم بالألوان كل لون يحمل معني ويشير الي ابطال الفيلم

غنوا معانا

فترة مفتوحة تتضمن استضافة احد المطربين ومجموعة من العازفين للاحتفال والغناء علي الهواء مع المستمعين.