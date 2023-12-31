القاهرة الأخبارية: رفع إجراءات كورونا وطرح أول استراتيجية للأمن القومي بألمانيا

قال عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ألمانيا، إن عام 2023 بدأ بأهم خبر كان ينتظره المواطنون الألمان بشكل عام وهو رفع كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وتم رفع الإجراء الاحترازية الخاص بارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

وأضاف “مرزوق” في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الخبر الثاني هو الأهم، حيث طرح المستشار الألماني أولاف شولتز في عام 2023 أول استراتيجية للأمن القومي في تاريخ ألمانيا داخليا وخارجيا، وتحت أعداد هذه الاستراتيجية تحت إشراف وزارة الخارجية الألمانية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والخوف في ألمانيا".

وتابع: "هناك خبر صادم للمجتمع الألماني والعالم كله، وكان على لسان وزير الداخلية الألمانية عندما قال إن ألمانيا لا تملك جيشا لا يستطيع الدفاع عنها، وبالتالي، فقد تم ضخ مليارات الدولارات في ألمانيا لتحديث الجيش الألماني.

