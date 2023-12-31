مصمم الديكور محمد نور يطلق مجموعة "حرة" مستوحاة من الشال الفلسطيني

في خطوة مفاجئة، فاجأ مصمم الديكور والأزياء المصري محمد نور جمهوره ومتابعيه بإطلاق مجموعة خاصة بتصميم الأزياء بعنوان "حرة"، والتي تمزج بين التراث الفلسطيني والحداثة العالمية.

جاءت هذه المجموعة كتعبير عن دعم نور للقضية الفلسطينية، وتذكير بالأحداث الجارية في ظل تصاعد التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وقد اختار نور الشال الفلسطيني باعتباره رمزًا تراثيًا وثقافيًا خاصًا بالشعب الفلسطيني، وقام بتوظيفه في تصميماته بطريقة مبتكرة وعصرية.

تتكون المجموعة من 42 قطعة من الفساتين الكاجوال والكاجوال شيك، جميعها مصممة باللونين الأبيض والأسود. وقد استخدم نور في تصميماته خامات مصرية عالية الجودة من الأقمشة القطنية والستان والحرير. وتأتي المجموعة لتلبي احتياجات كل امرأة عربية، سواء كانت محجبة أو غير محجبة، وترغب في مواكبة الموضة العالمية بلمسة شرقية.

في البداية، تحدث نور لل “البوابة نيوز” عن فكرة المجموعة قائلاً: "أردت أن أقدم رسالة دعم للقضية الفلسطينية، وإيماني بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. واخترت الشال الفلسطيني باعتباره رمزًا تراثيًا وثقافيًا مهمًا للشعب الفلسطيني، ورغبت في توظيفه بطريقة مبتكرة وعصرية".

وأضاف نور: "تتميز المجموعة بتصاميمها البسيطة والأنيقة، والتي تتناسب مع مختلف المناسبات. كما أنها مصنوعة من خامات عالية الجودة، لتمنح المرأة إطلالة مميزة وجذابة".

وفي خطوة مهمة في مسيرة محمد نور كأحد أهم مصممي الأزياء في مصر والعالم العربي.

فيما يلي بعض التفاصيل الخاصة بتصاميم المجموعة:

الفساتين الكاجوال: تتميز هذه الفساتين بقصاتها البسيطة والأنيقة، والتي تتناسب مع مختلف المناسبات اليومية. وقد تم تصميمها من الأقمشة القطنية والستان، وتتميز بالألوان الفاتحة، مثل الأبيض والكريمي.

الفساتين الكاجوال شيك: تتميز هذه الفساتين بقصاتها العصرية والأنيقة، والتي تتناسب مع المناسبات الرسمية وغير الرسمية. وقد تم تصميمها من الأقمشة الحريرية، وتتميز بالألوان الداكنة، مثل الأسود والنبيذ.

ويمكن القول إن مجموعة "حرة" هي بمثابة رسالة إنسانية من محمد نور للشعب الفلسطيني، وتعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية. كما أنها خطوة مهمة في مسيرته كأحد أهم مصممي الأزياء في مصر والعالم العربي

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