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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الملا" يطمئن على تقدم التنفيذ لمشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز

الوزير خلال الجولة
الوزير خلال الجولة
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 أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة ادكو  من  المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته و اثره ، حيث يأتي في اطار ايمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء و تدعم بقوة البعد البيئى بالاضافة الي المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة واحلال جانب من الواردات .
و تابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب ( ووتك ) استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لإستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الانتاج التجريبي .
 يشار الي أن  المشروع المقام بمدينة ادكو بالبحيرة بتكلفة حوالي ٣٥٠ ملايين يورو  أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصاديةحيث سيساهم  في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.
و يعمل كذلك علي تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والتي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبى ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع اخشاب MDF.

 

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