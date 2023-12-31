ضباط جيش الاحتلال يطالبون بتحقيق فوري فى أحداث 7 أكتوبر

قال موقع والا العبري، إن كبار ضباط الاحتياط فى الجيش الاسرائيلى طالبوا رئيس الأركان ببدء التحقيق في أحداث 7 أكتوبر الماضي فورا.

و فى الوقت نفسه قال مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم يؤمنون بأن الحرب الحالية ضد حركة "حماس" وفصائل المقاومة في قطاع غزة، لن تنجح في القضاء بشكل تام على قدرات إطلاق الصواريخ من القطاع.

بينما ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "وحيدًا" بمؤتمرا صحفيا أكد فيه أن الحرب ستستغرق شهورا طويلة حتى تحقق أهدافها، وهو مؤتمر اعتذر عنه وزير الدفاع يواف جالانت ووزيرا حكومة الطوارئ المعروفة اختصارًا بـ "كابينيت الحرب".

ونسبت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مسؤولين في الجيش على إطلاع وثيق بالحرب على غزة إن توسيع الهجوم البري سيخفض من قدرات حماس والفصائل الأخرى على إطلاق الصواريخ، ولكن التقديرات تشير إلى أنه حتى ولو تمكنت إسرائيل من تحقيق كل أهدافها، وتمكنت من القضاء تماما على حركة "حماس" فهي لن تكون قادرة على محو الاحتمالات الأخرى بقيام أشخاص منفردين بإطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية.