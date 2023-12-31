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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 12 فى حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 12 على طريق (المنصورة - دكرنس) بمحافظة الدقهلية إثر حادث  تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة مينى باص وجري نقل المصابين الي مستشفى دكرنس العام  بـ5  سيارات إسعاف.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد بلاغًا لمأمور مركز شرطة دكرنس من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ميني باص علي طريق المنصورة دكرنس ووجود عدد من المصابين.

 على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحة أرقام  "1942 د. ط . ج" مع ميني باص يحمل أرقام " 9576 د.ط.و"، بين قريتي القباب الصغرى - دموه مركز دكرنس .

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى" الداودي على عيسى، 40 عاماً ، ومقيم بالمنزلة وجرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب في الحادث كلاً من :" حلمي حلمي محمد على، 55عاماً، مصطفى محمد إبراهيم، 40 عاماً، أم هاشم الأسمر محمد،49عاماً، خاطر خاطر سعد عوض، 18 عاماً، سماء طاهر عبد اللطيف، 18 عاماً، رحمه ناصر جوهر، 19عاماً، حسن حسن رمضان، 20عاماً، أحمد محمد محمد الشناوى،20 عاماً ، إبراهيم ياسر ر ابراهيم، 20 عاماً، أحمد محمد طه، 30 عاماً، صبري عباس محمد، 70 عاماً، محمد (۷) تماما المزلة - وائل فؤاد حميده، ومقيمون جميعا بالمنزلة".

جرى الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين الي مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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