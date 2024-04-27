الدفاع الإسبانية: سنسلم صواريخ "باتريوت" لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية خلال أيام

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز أن بلادها ستقوم بتسليم صواريخ باتريوت لأنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا في غضون أربعة أيام.

وقالت روبلز - في الاجتماع الحادي والعشرين لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن المساهمة الإسبانية في الدفاع المضاد للطائرات، هو أمر يشكل مصدر قلق أساسيا.. مشيرة إلى أنه تم تسليم شحنة جديدة من ذخيرة المدفعية الثقيلة في 25 أبريل، والتي ستليها شحنات أخرى من ذخيرة 155 ملم و120 ملم في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى تسليم أدوية للمستشفيات ومجموعات إسعافات أولية فردية للأفراد العسكريين في أوكرانيا.

وأضاف أن المساعدات الإسبانية لأوكرانيا خلال الشهرين المقبلين ستشمل مدافع رشاشة خفيفة وثقيلة ومركبات لوجستية ذات عجلات محمية ومركبات مشاة مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاوتزر مدفعية ميدانية، كما أنه من المقرر توريد مختلف أنظمة المراقبة المضادة للطائرات ومحطات الأسلحة عن بعد للدفاع ضد الطائرات بدون طيار، والتي تعدها صناعة الدفاع الإسبانية.