السكة الحديد: تشغيل قطارات نوم وأخرى مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسى مطروح والعكس والقاهرة / الإسكندرية والعكس وهم كالتالي:

اعتبارا من يوم 1/6/2024:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحاً يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (السبت / الإثنين / الأربعاء) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 773/772 مكيف (إسباني) القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

اعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (إسباني) مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقا للجدول المرفق .

يترتب على ذلك تعديل مواعيد قطارات ( 119/ 7/ 1205/ 32 ) كالجداول المرفقة .

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.