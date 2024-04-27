الليلة.. افتتاح معرض «المكان من وحي مدينة محمود سعيد» بمشاركة 7 فنانين معاصرين

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي «المكان من وحي مدينة محمود سعيد»، ضمن احتفالية مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، وذلك يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 ، فى تمام الساعة 7 مساء بقاعتي أجيال 1، 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 18 مايو 2024.

ياتى ذلك احتفالا بالذكرى الستين على رحيل الفنان الرائد محمود سعيد، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، حيث يجتمع من خلاله سبعة فنانين معاصرين من أجيال مختلفة تعايشوا مع المكان وامتزجوا معه لتصبح أعمالهم بمثابة تعبير صادق عن روح المكان.

ويشارك في المعرض الفنانون: أحمد عبد الكريم، إيمان عزت، بكري محمد بكري، باتسيه أحمد، عبد الوهاب عبد المحسن، محمد عرابي، مرفت شاذلي هلالي، تعرض أعمالهم جنبا إلى جنب في رحاب صاحب المدينة "محمود سعيد".

وقال الفنان وليد قانوش عن المعرض: "لعب الفن منذ فجر التاريخ دورا محوريا ومهما في توثيق حياة البشر والبيئات التي عاشوا فيها، والمشهد السردي البصري أكثر أهمية وصدق من الكتابة حيث تتعدد التأويلات في النص المكتوب على خلاف البعد البصري، ويعود فضل الكثير من المعارف والمعلومات التاريخية إلى الجداريات والرسومات الأثرية وغيرها من وسائل عبرت عن تلك العلاقة بين الشخصية والمكان".

وأضاف قانوش: "هذه هي فكرة العرض التشكيلي المصاحب لاحتفالية متحف محمود سعيد بمناسبة مرور ستين عاما على رحيله، وهو عرض من وحي عالم الفنان الرائد الذي تأثر بعروس الثغر وأبدع العديد من الأعمال التي وثقت العادات والمظاهر الشعبية والطابع المعماري وغيرها من أشكال الحياة في تلك الحقبة الزمنية، وهو معرض مشوق وثري يضم نخبة من الفنانين الذين شغفوا في أعمالهم بتجسيد روح المكان وفضاءاته، تجارب تمثل القطر المصري من الجنوب حتى الشمال".

محمود سعيد هو أحد الفنانين الرواد الذين وضعوا أسس الفن التشكيلي، ولد بالإسكندرية في 8 أبريل عام 1897، وفي عام 1919 استكمل دراسة الحقوق بباريس، وظل يمارس هوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة، ثم عين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختلطة، ثم ترقى في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار.