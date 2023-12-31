برنامج الطب التكاملي بجامعة سوهاج يوافق على تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعدة البيانات للطلاب على "زاد"

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع السابع لمجلس إدارة اللجنة الفرعية العليا لبرنامج كلية الطب التكاملي الخاص بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حاتم عواجة مدير البرنامج، والدكتور هاني محمود نائب مدير البرنامج، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد النعماني على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم لطلاب البرنامج، وتطبيق كافة معايير الجودة الي جانب توفير كل الإحتياجات والإمكانيات من أجل تقديم أفضل خدمة تعليمية، وإعداد طبيب منافس ذو مهارة عالية ، ويواكب التطورات السريعة في العلوم و الممارسات الطبية من خلال أساس قوى للتعليم الذاتي وبيئة محفزة للمهارات الذهنية.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي أن البرنامج يسعى لتخريج أطباء متميزين علي مستوى عالي من الجودة، عن طريق ما يوفره من مزايا حقيقية للملتحقين به، وذلك من خلال رفع القدرة علي المنافسة في سوق العمل، ومواكبة مستجدات العلوم الطبية، من خلال تطبيق أساليب التعلم الذاتي و التعلم المستمر وتنمية المهارات الإكلينيكية اللازمة للممارسة الطبية الآمنة.

وتابع الدكتور محمد نصر الدين انه تم خلال الاجتماع إعتماد العديد من القرارات الخاصة بشئون طلاب البرنامج بعد موافقة مجلس الكلية عليها، و منها الموافقة علي توزيع المنح الدراسية الخاصه بالطلاب الأوائل المقبولين بالبرنامج من المصريين الحاصلين علي أعلي مجموع في الثانوية العامة بالتساوي، في حالة حصول الطلاب علي نفس المجموع، والموافقة علي تطبيق التحول الرقمي ومراجعة قاعده البيانات للطلاب علي منصه زاد.

وأشار الدكتور حاتم عواجة إلى أن الاجتماع ناقش ايضاً عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال كتجديد ترشيح الجهاز الاداري لبرنامج كلية الطب بمصروفات واعادة تشكيل الجهاز الاداري المعاون، الي جانب تعديل بعض البنود بلائحة البرنامج المالية.