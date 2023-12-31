مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية

قالت الدكتورة إيمان أبوالحسن مديرة متحف الأطفال بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف ليس مخصصًا فقط للأطفال، إذ يمكن للكبار أيضًا زيارته، مضيفة: «متحف الأطفال هدفه يطلّع جيل بيحب بلده، بيحب التراث والحضارة المصرية القديمة، متحف الأطفال قائم على اللعب، يعني الطفل بيلعب من غير ما نحسسه إنه بيتعلم».

وأضافت خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، في حلقة خاصة من داخل المتحف المصري الكبير: «المتحف بيعلم الأطفال التاريخ والتراث، إحنا بلد عندها تراث كبير جدًا، وبنعلمهم بطريقة يستمتعوا بها».

واختتمت: «داخل متحف الأطفال هناك لعبة تفاعلية، اسمها (توحيد التاجين)، فجميعنا يعرف أن ملك مصر القديمة كان عنده التاج المزدوج، وهو عبارة عن التاج الأبيض والتاج الأحمر، وعملنا ما يشبه الترس، يمينا ويسارا، وعشان يوحد التاجين لازم يكون فيه طفلين في نفس الوقت، وبكده علمنا الطفل التعاون».

