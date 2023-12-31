اليوم.. الكنائس المصرية تصلي في احتفالها برأس السنة الميلادية

تصلي الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها، مساء اليوم الأحد، صلوات رأس السنة الميلادية، وسط تسبيحات وتراتيل والحان الميلاد .

البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات قداس رأس السنة الميلادية من الإسكندرية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الميلادية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وسط حضور شعب الكنيسة في محافظة الإسكندرية.

كما من المقرر أن يترأس المطارنة والأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم احتفالاتهم برأس السنة الميلادية، كل واحد منهم على حدة بإيبارشيته.

الكنائس الإنجيلية تحتفل برأس السنة الميلادية

تحتفل الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر الجديدة، مساء اليوم الأحد، برأس السنة الميلادية، بمقر الكنيسة بشارع كيلوباترا، حيث يتضمن الاحتفال خدمتين الأولى تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً وتنتهي في تمام الساعة التاسعة، بينما الخدمة الثانية تبدأ الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة، وسيتخلل الخدمتين وقت شركة.

كما من المقرر ان تنظم الكنيسة ايضا إحتفال الشكر والترنيم مع فريق ترانيم الحياة الافضل، وذلك غدا الإثنين 1 يناير 2024 وفي تمام الساعة 7:30 مساءً.

ومن المقرر ان يشارك بالصلاة الدكتورالقس يوسف سمير راعي الكنيسة وعدد من قساوسة الكنيسة ، كما من المقرر ايضا ان يشارك بالحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصروعدد من قساوسة مجمع القاهرة الإنجيلي كالمعتاد كل عام.

وفي نفس السياق تحتفل الكنائس الإنجيلية حول محافظات الجمهورية بجميع مذاهبها الـ"١٨" برأس السنة الميلادية وسط تسبيحات الميلاد المجيدة.