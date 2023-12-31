أوكرانيا: روسيا نفذت هجوما جويا جديدا استهدف كييف

الأحد 31/ديسمبر/2023 - 09:46 ص

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الأحد، إن روسيا نفذت قصفا جديدا على مناطق أوكرانيا واستهدف العاصمة كييف، وألحق أضرارا في المناطق السكنية في مدينة خاركيف شمال شرق البلاد.

وأضاف المسئولون ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني شاركت في صد هجوم روسي بالطائرات المسيرة.

ومن جهته، قال رئيس بلدية خاركيف “إيهور تيريخوف” إن هجوما جديدا بالطائرات المسيرة على عدة موجات أصاب مباني سكنية في وسط المدينة وتسبب في نشوب حرائق.

وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف قد أعلن أمس أن 8 أشخاص أصيبوا إثر شن روسيا هجوما عسكريا على المدينة.

