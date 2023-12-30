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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يفتتح جامع الأمير زهير بالمحلة.. صور

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم مسجد الأمير زهير  بسوق اللبن بالمحلة الكبرى ، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، النائب أحمد البرلسي عضو مجلس النواب، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وأدى المحافظ صلاة العشاء بالمسجد مع اهالي المنطقة عقب افتتاحه، مشيدا بدور الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني في المساهمة مع الدولة، مشيراً إلى حرص الدولة على  تشييد وتطوير دور العبادة بالمشاركة مع الأهالي للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في مختلف مراكز المحافظة.
كما استمع محافظ الغربية والحضور لفاصل من الابتهالات والمدائح النبوية .
وأهدى النائب محمود الشامي والنائب احمد بلال البرلسي محافظ الغربية درعا تقديرا لجهوده المبذوله.

وأوضح الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف بالغربية ان مسجد الامير  زهير يعد من المساجد الأثرية فقد تم تأسيسه عام ٨٢٦ هجريا ويقع على مساحة ٨٠٠ متر وهو مكون من طابقين وتم تصميمه بتكلفة تبلغ ١٣ مليون جنيه وتم ترميمه من خلال المشاركة المجتمعية.

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المساجد الآثرية طارق رحمي محافظ الغربية وكيل وزارة الأوقاف محافظ الغربية