بالصورة.. الكشف عن بوستر مسلسل أحمد السقا «جولة أخيرة» وعرضه قريبًا

كشفت منصة أمازون العالمية عن البوستر التشويقي لمسلسل النجم أحمد السقا «جولة أخيرة» المكون من 9 حلقات، والمقرر عرضه قريباً في أول عرض عالمى الفترة المقبلة، من إخراج مريم أحمدى، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبى، حيث يقدم السقا عملا درامياً من طراز فريد ونوعية مختلفة من الدراما والمواضيع المميزة .

ويفتح أحمد السقا سوقاً جديداً للأعمال الفنية المصرية والعربية خلال نافذة عرض عالمية مثل أمازون لم تكن متواجدة فى السوق المصرى والعربى خلال السنوات الماضية، ومع عرض مسلسل "جولة أخيرة" على المنصة سيكون هناك مجال لعرض أعمال لنجوم مصريين وعرب خلال الفترة المقبلة.

مسلسل جولة أخيرة من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوض دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" ويشارك معه في البطولة الفنان طارق لطفى ومي كسَّاب، وزينة، باسم سمرة، حنان يوسف، هدى الإتربي، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري،وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .