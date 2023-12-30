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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. ساسولو يفرض التعادل على ميلان في الشوط الأول

مباراة ميلان ضد ساسولو
مباراة ميلان ضد ساسولو
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فرض فريق ساسولو، التعادل السلبي على مضيفه ميلان في الشوط الأول، من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بعدما تصدى حارسا ميلان وساسولو لأكثر من فرصة تهديفية.

ويحتل ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي ساسولو في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

ودخل ميلان، اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - فلورينزي - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - لوفتس تشيك - ريندرز.

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.

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