مانشستر سيتي يهزم شيفيلد ويقترب من صدارة الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياتها منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق رودري في الدقيقة 14، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل السيتي سيطرته في الشوط الثاني، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة 61، بعد تمريرة رائعة من فيل فودين، وحاول شيفيلد يونايتد العودة إلى المباراة، ولكن محاولاته لم تثمر عن أي هدف.

بهذا الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 40 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب متخلفا بفارق نقطتين عن ليفربول وأستون فيلا المتصدرين، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 9 نقاط، وظل في المركز الأخير.

