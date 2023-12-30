نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير أعمال الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم السبت اللجان الإمتحانية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023/ 2024 بمختلف الكليات .

جاءت الزياره فى إطار الإطمئنان علي كفاءة سير إمتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الطب، الطب البيطرى، الصيدله، الهندسه، التربيه النوعية، السياحه والفنادق وذلك وسط إجراءات تنظيمية لضمان حسن سير أعمال الإمتحانات.

كان فى استقبال البيومي خلال الزيارة الدكتور أسامه العيان عميد كلية العلوم، الدكتور محى العلامى عميد كلية التربيه النوعيه، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدله، الدكتور شريف مسعود قائم بعمل عميد كلية الهندسه، الدكتور محسن زهران وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، الدكتور إبراهيم أحمد وكيل كلية التربيه النوعيه لشئون التعليم، الدكتور محمد زهرى وكيل كلية السياحه والفنادق لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رشا بروه وكيل كلية الصيدله لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة بسمه شومان وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة انجى ريشه وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطلاب.

تناقش مع الطلاب حول طبيعة الإمتحانات لمعرفة مدى صعوبتها، وذلك للوقوف على آية مشكلات تواجه الطلاب خلال الإمتحانات، كما تضمنت الزيارة جولة بمختلف قاعات ومدرجات الكليات.

يذكر أن جامعة المنصورة تحرص على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، حيث يؤدي حوالى 210 ألف طالب وطالبه بمختلف المراحل الدراسيه بكليات الجامعه، والتى تستمر حتى نهاية شهر يناير 2024 وفقًا للخريطه الزمنيه للإمتحانات.

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