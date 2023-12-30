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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يؤجل السفر إلى سويسرا.. تعرف على السبب

مارسيل كولر يحتفل
مارسيل كولر يحتفل بكأس السوبر المصري
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قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل السفر إلى سويسرا لمدة 48 ساعة بسبب وضع برنامج الفريق خلال فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة المنتخب في بطولة أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير وفبراير المقبلين.

ويسافر مارسيل  خلال الأيام المقبلة إلى بلاده لقضاء أجازة أعياد الميلاد مع عائلته خاصة أن الفريق حصل على راحة لمدة 10 ايام بعد التتويج بكأس السوبر.

ويعقد كولر جلسة مع جهازه المعاون في الساعات المقبلة لوضع برنامج الاعداد في الفترة المقبلة ومتابعة كل كبيرة وصغيرة قبل العودة للتدريبات بعد فترة الراحة التي منحها للفريق.

وكان مارسيل كولر اجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أمس الجمعة لمناقشية عدد من الملفات الهامة بالفريق قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

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