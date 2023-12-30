افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة ووضع حجر الأساس لمبنى الشهر العقاري بالعريش

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشه يرافقه المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة مبنى هيئة قضايا الدولة اليوم السبت ووضع حجر الأساس لمبنى الشهر العقاري بالعريش.

واستقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال زيارته إلى مدينة العريش، وذلك في حضور المستشار صبري الشوادفي، المستسار القانوني للمحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إنشاء عدد من المنشآت التابعة للوزارة والهيئات التابعة لها، بجانب النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وميكنة تلك الخدمات، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.