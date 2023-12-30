غطاء سحابي وانخفاض درجات الحرارة بالإسكندرية

أجواء باردة تشهدها محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم 17 درجة مئوية، وسط تجمع للسحب المنخفضة والكثيفة، ومع سرعة رياح تصل إلى 8 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية، في بيام لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومن المنتظر أن تسجل القاهرة اليوم 22 درجة مئوية.

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.