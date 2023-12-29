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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نتائج الجولة 13 من دوري سيدات الطائرة

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
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‏أُقيمت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز - سيدات للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

وتمكن الأهلي حامل اللقب من الفوز على الواي 3 -0 وتفوق الزمالك على الطيران بنتيجة 3 - 0.

وفاز الصيد على الاتحاد 3 -0 وتغلب سبورتنج على المقاولون 3-0 و فاز الشمس  على أصحاب الجياد 3 - 0.

وتغلب دلفي على وادي دجلة بنتيجة 3-  2 وفاز سموحة على هليوبوليس 3 - 0 فيما فاز الزهور على 6 أكتوبر بنتيجة 3 - 0.


وتقام المسابقة بمشاركة 16 فريقا مُنقسمين على مجموعتين حيث تضم المجموعة الأولى كلًا من الأهلي، الصيد، أصحاب الجياد، الاتحاد السكندري، وادي دجلة، الواي، دلفي، الشمس.

بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من الزمالك، المقاولون، هليوبوليس، سبورتنج، الزهور، الطيران، 6 أكتوبر، سموحة.

دلفي الدوري الممتاز - سيدات للكرة الطائرة للموسم الأهلى الدوري الممتاز - سيدات للكرة الطائرة