الخليج يسقط أمام أهلي جدة بهدف قاتل بمشاركة محمد شريف

سقط فريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، في فخ الهزيمة أمام مضيفه أهلي جدة بهدف للا شئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج أمام الأهلي، وخاض المباراة حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما باءت محاولات لاعبي الفريقين بالفشل في هز الشباك، بالرغم من سيطرة نجوم الراقي على مجريات اللعب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أهلي جدة في الوقت القاتل من المباراة، حيث سجل الهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+9.

وكاد محمد شريف أن يحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 90+10 من كرة رأسية، لكن الحارس السنغالي إدوارد ميندي وقف لها بالمرصاد، ليفوز أصحاب الأرض على الضيوف بنتيجة 1-0.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد الخليج عند 22 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما رفع أهلي جدة رصيده إلى 40 نقطة في المرتبة الثالثة.