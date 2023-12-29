ثنائية في الوقت القاتل.. الهلال ينتصر على الفيحاء بالدوري السعودي

حقق فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، انتصارًا في الوقت القاتل على مضيفه الفيحاء بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والفيحاء، بالرغم من محاولات لاعبي الفريقين لهز الشباك.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الزعيم إحراز هدف التقدم، حتى الدقيقة 86 عن طريق المدافع علي البليهي بمتابعة جيدة لكرة سقطت في منطقة الجزاء ليسددها بقدمه على يمين حارس الفيحاء.

وأضاف المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الهدف الثاني في الدقيقة 90+11 من ركلة جزاء، ليأتي الفوز متأخرًا لصالح الهلال بنتيجة 2-0 على الفيحاء.

وبتلك النتيجة، ظل الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.