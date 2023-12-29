قطاع التدريب بوزارة الداخلية ينظم ندوات تثقيفية لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية ندوات تثقيفية لعدد من طلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن.

وتضمنت تلك الندوات نبذة تاريخية عن تلك المناسبة ومواد وبنود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، كما شهدت مناقشات لعدد من الموضوعات حول المبادئ الأخلاقية والمعايير الإجتماعية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن.

واستعرضت "الداخلية" الدور البارز لأجهزة وزارة الداخلية ودعمها للعلاقات بين أعضاء هيئة الشرطة وأفراد المجتمع من خلال المشاركات من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والإجتماعية لتلك المناسبات.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة ، وتوفير كافة السبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية لاسيما فى مجال القضايا والظواهر السلبية التى تواجه المجتمع.