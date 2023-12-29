2.6 مليار جنيه لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمحافظة قنا

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، إن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير بملف الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين وجذب العمالة لهذه المشروعات ، مشيرا إلى أنه فى محافظة قنا بها منطقتين صناعيتين هما منطقة نجع حمادي ومنطقة فقط ، وكان لابد من تهيئة البيئة الجاذبة لسوق الاستثمار بها .

وأضاف عمر ، خلال حواره مع الإعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أن كم من الفرص المتميزة التي استفادت منها محافظة قنا لتطوير تلك المناطق الصناعية نجع حمادي ومنطقة فقط ، من خلال برنامج التنمية المحلية لتطوير محافظات صعيد مصر والعمل على ترفيق هذه المناطق من تحسين الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وذلك لكى تصبح بيئة مهيئة لجذب المستثمرين للعمل في هذه المناطق .

وأشار الدكتور حازم عمر إلى أن:" حجم المشروعات التى تم تنفيذها من البينة التحتية وصلت إلى 2،6مليار جنيه لكي نستطيع توفير بيئة جاذبة للاستثمار " مشيرا الى أنة لدينا اكثر 270 مصنع ما بين منتج وما بين جاري إنشاءه ، إلى جانب المنطقة الحرة والتى بها عدد كبير من المصانع التى تم تشغيلها وتم بالفعل التصدير للمنتجات في صناعة الاخشاب ، خاصة وان المحافظة مهيئة لعمليات جذب الاستثمار ".

وأشار الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، إلى أن المحافظة تحرص على فتح سوق جديد للاستثمار لم يكن موجود داخل المحافظة ، لافتا الى انة داخل المجمع الصناعى بمنطقة نجع حمادي نهدف بشكل اساسي الى ان تكون هناك صناعات تكاملية في الصناعات الكبيرة ، موضحا أن المجمع الصناعى تم انشائة على مساحة 74 فدان ويضم ما يقرب من 420 مجمع صناعى صغير ، ويصل نسبة الاشغال فيه ما يقرب الى 75% ويوفر فرص عمل مختلفة في مجالات متعددة .