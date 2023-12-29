إيران ترفض انتقادات أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بسبب زيادة تخصيب اليورانيوم

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لزيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إنه جزء من برنامجها النووي السلمي.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الوزارة لوسائل إعلام رسمية: "التخصيب بمعدل 60 % في مراكز التخصيب الإيرانية كان دائما وسيظل متسقا مع الاحتياجات السلمية للبلاد وخاضع لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقد أدانت حكومات الولايات المتحدة ومجموعة "الترويكا الأوروبية"، ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، أمس، في بيان، قيام إيران بزيادة معدل تخصيب اليورانيوم.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وجدت أن إيران "زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في نطنز وفوردو إلى المستويات التي لوحظت بين يناير ويونيو 2023".

وأشار البيان المشترك إلى أن "هذه النتائج تمثل خطوة إلى الوراء من جانب إيران وستؤدي إلى مضاعفة إيران معدل إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60٪ ثلاث مرات".

وأضاف البيان: "ندين هذا الإجراء، الذي يزيد من التصعيد المستمر لبرنامج إيران النووي"، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه مع إجراءات تصعيدية أخرى "يظهر افتقار إيران إلى حسن النية تجاه وقف التصعيد ويمثل سلوكا متهورا في سياق إقليمي متوتر."

وتابع: "نحث إيران على التراجع فورا عن هذه الخطوات، ووقف تصعيد برنامجها النووي، ويجب على إيران أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصريا، وإعادة تعيين المفتشين الموقوفين عن العمل في سبتمبر 2023".