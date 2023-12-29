خبراء الصحة ينصحون بعودة الكمامات في اليونان

وسط مخاوف وقلق من انتشار لحالات العدوى الفيروسية التنفسية، ينصح خبراء الصحة بارتداء كمامات الوجه، في المناطق الكثيفة بالسكان ومطهرات اليدين والاختبارات، عند ظهور أعراض تنفسية، وعلاوة علي ذلك التطعيم ضد كوفيد19- والإنفلونزا، الذين يتعرضون لمخاطر واسعة للإصابة بمرض خطير.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الجمعة، أن التوصية الأهم الصادرة عن الخبراء هي استخدام كمامات في وحدات رعاية صحية لحماية المرضى والموظفين.

وصدرت التوصيات بعد اجتماع نظمته لجنة الخبراء بوزارة الصحة، فحصت أحدث البيانات الوبائية حول كوفيد19-.

وطبقا لتلك البيانات، هناك استمرار لارتفاع حالات الإصابة، بما في ذلك الفئات العمرية الشبابية وفي حالات دخول المستشفيات البسيطة، لكن بدون أي ضغط بشكل خاص على النظام الصحي.

وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد تشهد ارتفاعا من جديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف، الأربعاء،: "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة لكوفيد- 19 قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وفي الشهر الجاري، قال نائب وزير الصحة التشيكي، جوزيف بافلوفيتش، إن هناك في الوقت الحالي 1000 شخص مصاب بمرض "كوفيد19-" في المستشفيات، بحسب ما أوردته إذاعة "راديو براغ" التشيكية.

وفي ألمانيا، وعلى ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ الأشخاص الذين ترتفع لديهم عوامل خطر الإصابة إلى أخذ التطعيمات.