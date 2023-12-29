أوليانوف: تقييد بث وسائل الإعلام الروسية في أوروبا يعكس النزعات الشمولية

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 01:31 م

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، تقييد بث وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي بأنه من مظاهر الميول الشمولية، مشيرا إلى أن مواطني الدول الأوروبية يُحرمون في الواقع من الوصول إلى مصادر بديلة للمعلومات.

وقال أوليانوف في تصريحات لوكالة أنباء «سبوتنيك» اليوم الجمعة، «إن هذا التقييد هو أمر فظيع.. ويعتبر مظهرا من مظاهر النزعات الشمولية في الاتحاد الأوروبي، لأنهم يحرمون السكان من مصادر بديلة للمعلومات».

وأضاف قائلا: «في الاتحاد الأوروبي يلقنون الناس العاديين الأخبار من جانب واحد خاصة في سياق الوضع الأوكراني»، مشيرا إلى أن هذه الحالة مثيرة للقلق للغاية وتعكس الاتجاهات المناهضة للديمقراطية، وغير مستبعد استمرار هذه القيود واكتسابها المزيد من القوة.